شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الهوكى أمام غانا فى بطولة أفريقيا اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه، اليوم الثلاثاء، منتخب مصر للهوكى نظيره صاحب الأرض والجمهور فى بطولة كأس الأمم الأفريقية بغانا.

ونجح منتخب الهوكى فى الفوز بأولى مبارياته على نيجيريا 4 / 2، حيث إن هذه البطولة مؤهلة لكأس العالم بالهند ويرأس البعثة أيمن الباسطى عضو مجلس إدارة الاتحاد.

وخسر منتخب شباب الهوكى من نطيره الأمريكى بنتيجة 3 /1 فى الشوت أوت، بإطار تحديد المركزين الخامس عشر والسادس عشر ببطولة كأس العالم بالهند، ليحتل المركز الأخير ديسمبر الماضى .

وخسر منتخب شباب الهوكي أمام نظيره تشيلى بنتيجة 1/0، فى إطار تحديد المراكز من الثالث عشر حتى السادس عشر فى بطولة كأس العالم المقام بالهند.

وخسر منتخب شباب الهوكى من نظيره الكورى بنتيجة 5/6 بالشوت أوت، فى أول مباريات تحديد مراكز كأس العالم.

وكان منتخب شباب الهوكى سقط فى الدور الأول أمام كل من: الأرجنتين وباكستان وألمانيا ليحتل المركز الرابع ضمن مجموعته.

ونجح شريف كمال مؤخرا فى الاستمرار بمنصبه برئاسة اتحاد الهوكى لمدة 4 سنوات مقبلة فى الانتخابات الأخيرة بالحصول على 10 أصوات من أصل 16، بينما حصد منافسه يحيى دعبس على 6 أصوات، وعلى مقعد العضوية نجح كل من: رامى بدر وطارق مصطفى وأحمد عصمت وأيمن البسطى وتامر حسنى.