شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب دورى السلة بعد قمة الأهلى والزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مازال فريق كرة السلة بنادى الاتحاد السكندرى يتصدر ترتيب دورى سوبر كرة السلة رجال بعد الفوز على مصر للتأمين فى الجولة الحادية عشر من بطولة السوبر، وحصد الاتحاد 20 نقطة بعد الفوز فى 9 مباريات والخسارة فى اثنين، ويحل الأهلى فى المركز الثانى بنفس الرصيد ومرات الفوز والخسارة، وجاء فى المركز الثالث الجزيرة برصيد 19 نقطة، يليه الاتصالات برصيد 17 نقطة.

ويحتل سبورتنج المركز الخامس برصيد 15 نقطة، يليه الزمالك بـ14 نقطة بالتساوى مع التأمين الذى يقع فى المركز السابع ثم سموحة يتذيل الجدول بـ13 نقطة فقط.

تغلب فريق سلة على الأهلى على نظيره الزمالك بنتيجة 85/86 فى المباراة التى جمعت الفريقين، مساء الاثنين، فى الجولة الحادية عشرة من بطولة دورى السوبر التى أقيمت بصالة عبد الرحمن فوزى بميت عقبة.