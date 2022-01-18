شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر يختتم تدريباته اليوم استعدادا لمواجهة السودان غدا بأمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختتم منتخب مصر بقيادة كارلوس كيروش، اليوم الثلاثاء، تدريباته استعدادا لمواجهة السودان غدا فى الجولة الثالثة والأخيرة بالدور الأول ببطولة أمم أفريقيا بالكاميرون، ويضع كيروش الرتوش الأخيرة على الخطة التى سيواجه بها "صقور الجديان"، حيث لا بديل عن الفوز اليوم للتأهل لدور الـ16.

ويجرى كيروش تعديلات فى تشكيل المنتخب أمام السودان بسبب الغيابات والإصابات، حيث أكدت الأشعة التى أجراها محمود حمدي "الونش" لاعب منتخب مصر إصابته بشد فى العضلة الأمامية وصعوبة لحاقه بمباراة السودان غدا.

ويفاضل كارلوس كيروش، المدير الفنى لمنتخب مصر الأول، بين محمد عبد المنعم ومحمود علاء مدافعىّ المنتخب لتعويض غياب محمود حمدى الونش فى المباراة المقبلة أمام السودان ، كما يفتقد المنتخب أيضا أحمد فتوح وأكرم توفيق بسبب الإصابة.

من ناحية أخرى، أكد مدحت المليجي، سفير مصر فى الكاميرون، أنه ستكون هناك رحلة ثالثة للجماهير المصرية فى ياوندي من أجل حضور مباراة المنتخب الوطني والسودان.

وقال المليجي فى تصريحات تليفزيونية، "هناك بعض الصعوبات فى ياوندي لنقل الجماهير المصرية إلى الملعب، ولكن سأعمل على حلها مع السلطات الكاميرونية، والمشجعين المصريين أظهروا دفعة معنوية كبيرة للمنتخب فى المباراتين الماضيتين".

وأضاف سفير مصر فى الكاميرون "المسافة بين مطار ياوندي وملعب مباراة مصر والسودان تبلغ ساعة ونصف، والإمكانيات الطبية أفضل من جارو".

وواصل سفير مصر فى الكاميرون، أن المنتخب الوطني حال تأهله إلى دور ثمن النهائي سيلعب فى مدينة دوالا، قائلا: "أتواصل مع وائل جمعة مدير المنتخب لمعرفة كافة طلباتهم، وهناك حالة من التركيز الشديد بين جميع اللاعبين".

وأضاف: "الملاعب فى دوالا وياوندي أفضل من المدن الأخرى، وأعتقد أن الإصابات ستقل بسبب الملاعب فى الأدوار المقبلة".