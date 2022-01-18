شكرا لقرائتكم خبر عن ميار شريف تودع بطولة أستراليا المفتوحة للتنس من الدور الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ودعت ميار شريف لاعبة المنتخب الوطنى للتنس بطولة أستراليا المفتوحة، من الدور الأول وذلك عقب خسارتها أمام الإنجليزية هيذر واتسون، المصنفة رقم 74 عالمياً.

وخسرت ميار شريف بمجموعتين لمجموعة واحدة، حيث تقدمت الانجليزية أولاً 6 / 3، قبل أن تتعادل ميار 7 / 5، ثم خسرت فى المجموعة الأخيرة 6 / 2.

وفى وقت سابق أعربت ميار شريف عن سعادتها وفخرها بترشيحها لجائزة أفضل لاعبة صاعدة فى العالم، من قبل رابطة محترفات التنس، مقدمة الشكر لمجتمع التنس العالمى على التقدير والجمهور على دعمها المستمر.

وقالت ميار، عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك: "كلى فخر الحمد لله، تم ترشيحى من رابطة محترفات التنس، لجائزة أحسن لاعبة صاعدة فى العالم، بجانب 5 من أحسن اللاعبات، عاوزة أشكر مجتمع التنس العالمى على التقدير، وشكرا جمهورى على الدعم ولكل حد شارك فى كل حاجة وصلت لها.. الحمد لله".