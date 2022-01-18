شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد الشناوى: ركلة جزاء الأهلى أمام الاسماعيلى صحيحة.. والمباراة مفيهاش مجاملات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرى أحمد الشناوى الخبير التحكيمى أن محمد الصباحى الحكم الدولى أدار مباراة الأهلى والإسماعيلى بحيادية تامة، رافضاً بيان الدراويش الذى تحدث عن غياب العدالة، وقال أحمد الشناوى فى مداخلة هاتفية لبرنامج مع شوبير عبر إذاعة أون سبورت إف إم "فقدان العدالة تعنى تعمد الخطأ مثلما أشار بيان الإسماعيلى ولكن الواقع يؤكد أن المباراة لم يكن فيها أى مجاملات لأى فريق".

ويضيف الشناوى "الصباحى احتسب ركلة جزاء صحيحة لا يختلف عليها اثنان والفار أكد صحتها، حسام حسن خد الكورة وحارس الإسماعيلى تعمد عرقلته، وحصل اختلاف بين الحكم والفار فى قرار إنذار باهر المحمدى إذن لم يكن هناك تعمد للخطأ فى أى لعبة".

وأصدر مجلس إدارة النادى الإسماعيلى بياناً رسمياً جاء فيه "يؤكد مجلس إدارة النادى الإسماعيلى، برئاسة المهندس يحيى الكومي، تعاونه الصادق مع عناصر المنظومة الكروية ومن بينها الحكام دعمًا للاستقرار.. لكنه يرفض وبشكل قاطع ما ارتكبه حكم الساحة محمد الصباحى والطاقم المساعد له من أخطاء فجة فى مباراة الفريق أمام الأهلى، وأهمها احتساب ركلة جزاء مشكوك فى صحتها بشهادة خبراء التحكيم وأثرت بشكل مباشر فى نتيجة المباراة، وحرمت الإسماعيلى من فوز مستحق.. ويشدد المجلس على أنه لا يقبل على الإطلاق بما حدث في المباراة المشار إليها، ولن يسمح بالمساس بحقوق النادي، واذ يقدم مجلس إدارة النادي الاسماعيلي هذا الاحتجاج الرسمي يطالب فيه اتحاد الكرة ورابطة الأندية باعتبارهما القائمين على إدارة نشاط الكرة فى مصر بالآتى..

- اتخاذ كل الإجراءات اللازمة طبقًا للقوانين واللوائح المعمول بها فى هذا الشأن لحماية حقوق النادي الإسماعيلي وجماهيره الكبيرة وتحقيق العدالة المطلوبة للمنظومة الكروية واضعين فى الاعتبار احترامنا الكامل للنادي الأهلي ومجلس إدارته وجماهيره.

- إجراء تحقيق عاجل مع طاقم تحكيم، واتخاذ الإجراءات الرادعة التى تضمن منع تكرار مثل تلك الأخطاء الفجة.

- إعادة النظر فى مشاركة مثل هؤلاء الحكام فى إدارة المباريات القادمة لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الجميع.

- وحال عدم اتخاذ كل ما سبق يؤكد المجلس على احتفاظه بحقه فى التصعيد والمتمثل فى عدم الاستمرار فى تلك البطولة التحضيرية، حفاظًا على حقوق النادى الذى يتمتع بظهير جماهيرى كبير.