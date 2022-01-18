شكرا لقرائتكم خبر عن مواجهات مصر والسودان = 14 فوزا + 4 تعادلات وهزيمتان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مواجهة جديدة يدخلها المنتخب الوطنى أمام السودان فى إطار الجولة الختامية من دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الأفريقية، التى تقام بالكاميرون، حيث يحتل المنتخب المصرى المركز الثانى فى ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط، مقابل نقطة واحدة للمنتخب السودانى الذى يحتل المركز الرابع.

وتحمل مواجهة مصرو السودان رقم 29 فى تاريخ مواجهات الفريقين فى مختلف المناسبات سواء الرسمية أو غيرها، حقق الفراعنة الفوز فى 19 مباراة، مقابل 3 مكاسب للفريق المنافس، و6 تعادلات.

وفى المواجهات الرسمية التقى المنتخب المصرى مع نظيره السودانى فى 20 مباراة رسمية، حقق الفوز فى 14 منها، مقابل 4 تعادلات، وفوزين فقط للمنتخب السودانى.

وخسر المنتخب أولى مبارياته أمام نيجيريا بالجولة الأولى ببطولة كأس الأمم الأفريقية، وحقق الفوز بهدف نظيف فى الجولة الثانية أمام غينيا بيساو، بهدف محمد صلاح.

وتحتل نيجيريا المركز الأول فى ترتيب مجموعة مصر بالبطولة، بينما يحتل الفراعنة وصافة المجموعة، فى المقابل يقع غينيا بيساو ثالثا، والسودان رابعا متذيل المجموعة الرابعة.