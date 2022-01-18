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قصة صور.. عمر مرموش فى مهمة تقديم أوراق اعتماده بالكاميرون

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القاهرة - سامية سيد - تعوِّل الجماهير المصرية آمالا عريضة على عمر مرموش، لاعب شتوتجارت الألماني، فى بطولة كأس الأمم الأفريقية بالكاميرون التى يخوضها الفراعنة فى الكاميرون.

ونجح مرموش صاحب الثقة العالية فى خطف الأنظار والحصول على شهادة الجماهير من خلال تقديم عرض جيد فى لقاء غينيا بيساو الذى نجح الفراعنة فى الحصول من خلاله على أول ثلاث نقاط بالفوز بنتيجة 1/0.

 

ونجح مرموش فى كسب الثقة من خلال التسجيل فى أول مشاركة له مع منتخب مصر أمام ليبيا خلال مباريات تصفيات كأس العالم مؤكداً أن هدف المنتخب حصد بطولة كأس الأمم الأفريقية والوصول إلى نهائيات كأس العالم المقبل. 

 

ويمتلك عمر مرموش بعض العروض خلال فترة الانتقالات، ولكنه لم يركز الآن إلا فى المشاركة فى المباريات فقط، والظهور بشكل جيد، ثم الحديث مع وكيل أعماله؛ لمناقشة بعض العروض.

 

ويرصد الخليج 365 لقطات للاعب عمر مرموش فى الصور التالية:

 

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