مصدر في كاف لمصراوي: اللجنة المنظمة لأمم أفريقيا تدرس غلق ملعب جابوما

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب: محمد سعيد

تدرس اللجنة المنظمة لبطولة كأس أمم أفريقيا 2021 المقامة حاليا في الكاميرون، غلق ملعب "جابوما" بمدينة دوالا، وهو أحد 6 ملاعب تستضيف مباريات البطولة.

وقال مصدر داخل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" في تصريحات خاصة لمصراوي إن اللجنة المنظمة لبطولة كأس الأمم الأفريقية ستعقد اجتماعا عبر تقنية "فيديو كونفرانس" لمناقشة نقل كل المباريات القادمة من ملعب جابوما، وذلك نظرا لحالة الملعب السيئة والتي ظهرت في مباراتي الجولة الثانية للمجموعة الخامسة التي تضم منتخبات كوت ديفوار والجزائر وغينيا الإستوائية وسيراليون.

وأضاف المصدر أن الاجتماع سيحدد المباريات التي سيتم نقلها من ملعب جابوما إلى ملعب أحمدو أهيدجو في العاصمة الكاميرونية ياوندي، وما إذا كان قرار النقل سيختص فقط بمباريات الجولة الأخيرة من دور المجموعات أم سيتم نقل المباريات كلها بما فيها الأدوار الإقصائية.

وأشار المصدر إلى أن جدول مباريات ملعب جابوما يستضيف مباراة في دور الـ16، ومباراتين في ربع النهائي، ومباراة في الدور نصف النهائي.

وكان من المقرر أن يستضيف ملعب جابوما، يوم الخميس القادم الموافق 20 يناير، مباراتي كوت ديفوار والجزائر في ختام مباريات المجموعة الخامسة، وكذلك يستضيف الملعب مباراة مالي وموريتانيا في المجموعة السادسة.