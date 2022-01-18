الزمالك يودع مستحقات متأخرة في حساب أشرف بنشرقي

محمد اسماعيل - القاهرة - أودع نادي الزمالك 12 مليون جنيه أمس الإثنين، في الحساب البنكي للاعب المغربي الدولي أشرف بنشرقي، نجم الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء، قيمة مستحقاته المتأخرة طيلة الفترة الفترة الماضية.

ونجحت إدارة نادي الزمالك، في حل أزمة مستحقات أشرف بنشرقي في اليوم الأخير من المهلة القانونية الخاصة بالسداد، قبل فسخ التعاقد ليحافظ بذلك على أحد نجوم الفريق الأول.

ويتواجد أشرف بنشرقي مع منتخب المغرب المشارك في بطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة حالياً في المغرب والتي تستمر حتى السادس من فبراير المقبل.