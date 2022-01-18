الامارات | معلومة صادمة عن محمد صلاح.. وجمهور ليفربول يتدخل

شكرا لقرائتكم خبر عن معلومة صادمة عن محمد صلاح.. وجمهور ليفربول يتدخل والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - هاجم جمهور ليفربول مساء أمس الاتحاد الدولي لكرة القدم بسبب هداف الفريق والدوري الإنجليزي محمد صلاح، ويأتي السبب في ذلك بسبب عدم وجود أسم اللاعب في التشكيلة المثالية لأفضل فريق في عام 2021.

والغريب في جائزة "ذا بيست" هذا العام يتمثل في عدم وجود اسم محمد صلاح، الذي احتل المركز الثالث كأفضل لاعب في العالم ضمن التشكيلة المثالية بالرغم من اختيار 4 مهاجمين، والأمر نفسه ينطبق على الحارس العملاق ميندي، الذي توج بلقب أفضل حارس مرمى في العالم ولكنه لم يتواجد في التشكيل المثالية.

وحصل صلاح على المركز الثالث في جائزة أفضل لاعب في العالم بعد البولندي ليفاندوفسكي، والأرجنتيني ليونيل ميسي، وهذه هي المرة الثانية التي يحصل فيها اللاعب عن هذا المركز بعد عام 2018 حيث حصل أيضاً على المركز الثالث على مستوى العالم.

وذكرت صحيفة "ليفربول إيكو" القريبة من النادي الإنجليزي، إن جماهير ليفربول انتقدت الفيفا، على موقع التواصل الاجتماعي لتجاهل صلاح في التشكيلة المثالية للعام 2021، رغم أن اللاعب كان ينافس على جائزة "the best" نفسها.

وذكرت تصريح أحد المشجعين قائلاً: "يجب أن نضحك جميعا لعدم تواجد محمد صلاح في التشكيلة المثالية للعام 2021"، وأضاف آخر: "تم اختيار 4 مهاجمين (ميسي وكريستيانو رونالدو وليفاندوفسكي وإيرلينغ هالاند)، لكن صلاح لم يتواجد بينهم، كيف ذلك؟".



وضمت التشكيلة المثالية لعام 2021 كلاً من الإيطالي جيانلويجي دوناروما في حراسة المرمى

لخط الدفاع: النمساوي ديفيد ألابا – البرتغالي روبن دياز – الإيطالي ليوناردو بونوتشي

الوسط: الإيطالي جورجينيو – الفرنسي نغولو كانتي – البلجيكي كيفن دي بروين

الهجوم: البرتغالي كريستيانو رونالدو – النرويجي إرلينغ هالاند – البولندي روبرت ليفاندوفسكي – الأرجنتيني ليونيل ميسي.





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