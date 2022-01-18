الامارات | أول رد فعل لمحمد صلاح عقب خسارة لقب أفضل لاعب في العالم (صور)

شكرا لقرائتكم خبر عن أول رد فعل لمحمد صلاح عقب خسارة لقب أفضل لاعب في العالم (صور) والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - غاب النجم المصري محمد صلاح عن حفل "ذا بيست" الخاص بالإعلان عن الفائز بلقب أفضل لاعب في العالم بسبب تواجده مع منتخب بلاده في الكاميرون لخوض مباريات كأس الأمم الإفريقية، وحرص النجم المصري على الخروج برد فعل مباشرة عقب إعلان الفائز بلقب أفضل لاعب في العالم والذي ذهبت إلى البولندي روبرت ليفاندوفسكي حيث نشر مجموعة من الصور عبر حساباته الشخصية على مواقع التواصل وظهرت جميعها وهو يضحك.



وحرص صلاح بعد أقل من ساعة على نشر مجموعة من الصور سواء على حسابه الرسمي على موقع التواصل انستغرام، أو في خاصية "استوري"، ظهر فيها جميعا وهو يضحك سواء كان ذلك من تدريب المنتخب المصري الذي يستعد لمواجهة السودان، أو صوره الخاصة في مجلة "جي كيو" العالمية الخاصة بالأزياء وظهر فيها أيضاً وهو يضحك، في إشارة إلى سعادته بالتأكيد وعدم حزنه على ضياع الجائزة.



وخسر محمد صلاح لقب أفضل لاعب في العالم وحل في المركز الثالث بعد البولندي روبرت ليفاندوفسكي، والأرجنتيني ليونيل ميسي، ولكنه بالتأكيد إنجاز جديد يضاف للاعب لم يصل إليه أي لاعب عربي في تاريخ كرة القدم.



ويستعد المنتخب المصري إلى مواجهة السودان في الجولة الثالثة من بطولة كأس الأمم الإفريقية بعد أن كان قد نجح في الفوز على غينيا بيساو، بهدف دون مقابل جاء بتوقيع هداف الفراعنة محمد صلاح.



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