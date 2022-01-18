الامارات | الحصري: دورة الألعاب الرياضية للشركات تصبح عالمية في 2023

شكرا لقرائتكم خبر عن الحصري: دورة الألعاب الرياضية للشركات تصبح عالمية في 2023 والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توّج فريق شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة (دو)، بلقب دورة الألعاب الرياضية للشركات، التي نظمتها شركة كوربوريت سبورتس، بدعم من مجلس دبي الرياضي، واستمرت على مدار يومين، بمشاركة أكثر من 1000 موظف من الشركات التي تتخذ من الإمارات مقراً لها، والمؤسسات الحكومية والأفراد من مختلف الأعمار والجنسيات.

وأعلن المدير التنفيذي لشركة كوربوريت سبورتس، محمد الحصري، أن النسخة الرابعة التي تقام في العام المقبل 2023، ستكون على موعد مع انطلاقها نحو العالمية بمشاركة شركات من خارج الدولة، ومن دول عدة.

وقال في تصريحات صحافية: «تلقينا طلباً من إحدى الشركات الأميركية بالمشاركة في نسخة هذا العام، ولكن لظروف خاصة بها اعتذرت، وهو ما دفعنا للتفكير نحو إطلاق بطولة عالمية للشركات تحت مظلة مجلس دبي الرياضي، الأمر الذي من شأنه أن يعزز الجانبين الاقتصادي والسياحي لدبي، التي تحظى بسمعة عالمية مميزة لممارسة الأعمال، وتوفير أفضل بيئة للموظفين، من خلال إتاحة الفرصة لهم لممارسة النشاط الرياضي والحفاظ على صحتهم، سيراً على توجيهات ودعم القيادة الرشيدة في الدولة التي تسخر كل الإمكانات لسعادة الجميع.

وشملت الدورة 18 مسابقة رياضية.

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