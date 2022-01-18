الامارات | التجمع الثاني للبوتشيا ينطلق في «دبي لأصحاب الهمم»

شكرا لقرائتكم خبر عن التجمع الثاني للبوتشيا ينطلق في «دبي لأصحاب الهمم» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نظّمت اللجنة البارالمبية الوطنية الإماراتية بصالة نادي دبي لأصحاب الهمم منافسات التجمع الثاني للبوتشيا للموسم الرياضي 2021-2022.

وقال بيان صحافي: «اتسم التجمع الثاني للبوتشيا بمنافسة قوية بين لاعبي الأندية، الذين تمثلوا في 30 لاعباً ولاعبة». وفي مسابقات الفئة الأولى فاز لاعب نادي العين حسن ربيع بالمركز الأول. وفي الفئة الثانية احتلت المركز الأول لفئة الإناث اللاعبة سلمى عبداللطيف لاعبة نادي خورفكان، وفي فئة الذكور اقتنص لاعب نادي العين سالم الكعبي المركز الأول.

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