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الامارات | رمسة ملاعب

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الإمارات اليوم 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - مدرب

بات المدرب الكبير بأحد أندية دوري المحترفين في كرة القدم، مرشحاً لمغادرة فريقه في أعقاب النتائج السلبية في الفترة الأخيرة، إذ من المقرر أن تجري إدارة النادي تغييرات كبيرة على الجهاز الفني للفريق.

اعتذار

اعتذر لاعب في أحد الأندية التي خاضت منافسات الدور ربع النهائي لكأس رئيس الدولة عن إجراء مقابلات مع وسائل الإعلام التي انتظرت خروجه بعد تألقه، بداعي ضيق الوقت للحاق بموعد «الدوام»، رغم أن المباراة انتهت في وقت متأخر من الليل.

جولات

بدأت إحدى الشخصيات البارزة في الدولة القيام بجولات على الأندية للدعاية لحملته الانتخابية قبل أن يحسم قراره النهائي بالترشح لمنصب رئيس اتحاد لعبة فردية من عدمه، وفق مؤشرات التأييد من أعضاء الجمعية العمومية.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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