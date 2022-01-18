الامارات | مباريات اليوم

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شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليوم والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كأس أمم إفريقيا
زيمبابوي - غينيا 20:00
مالاوي - السنغال 20:00
الغابون - المغرب 23:00
غانا - جزر القمر 23:00
بيرنلي - واتفورد 23:30
برايتون - تشلسي 00:00
الدوري السوري
النواعير - حطين 16:00
الشرطة - الوحدة 16:00
الفتوة - الطليعة 16:00
الوثبة - الحرجلة 16:00
تشرين - الكرامة 16:00
الاتحاد - عفرين 16:00
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