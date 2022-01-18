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الامارات | تعرف إلى نتائج جوائز "ذا بست 2022"..خسارة محمد صلاح وميسي

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 17 يناير 2022


دبي-الامارات اليوم.
أعلن الاتحاد الدولي بكرة القدم "فيفا" اليوم الاثنين عن جوائز الافضل في العالم خلال حفل افتراضي اقيم في مقره بمدينة زيوريخ السويسرية دون حضور المتنافسين على الجوائز المختلفة أو الضيوف بسبب أزمة تفشي الإصابات بفيروس "" المستجد.

-فاز البولندي روبرت ليفاندوفيسكي بجائزة افضل لاعب في العالم للعام الثاني على التوالي متفوقا على المصري محمد صلاح والارجنتيني ليونيل .

-أحرزت الإسبانية أليكسيا بوتياس لاعبة فريق والمنتخب الإسباني جائزة أفضل لاعبة في العالم.
-أحرز الألماني توماس توخيل المدير الفني لفريق الإنجليزي جائزة أفضل مدرب في العالم.
-أحرزت الإنجليزية إيما هايس مدربة فريق تشيلسي الإنجليزي جائزة أفضل مدرب كرة قدم نسائية في العالم.
-أحرز المنتخب الدنماركي لكرة القدم والطاقم الطبي جائزة اللعب النظيف (الروح )، لحرص اللاعبين والطاقم التدريبي على حماية اللاعب كريستيان إريكسن نجم الفريق وإسعافه بعد تعرضه لأزمة صحية حادة وسقوطه مغشيا عليه خلال مباراة الفريق أمام المنتخب الفنلندي في بطولة كأس الأمم الأوروبية الماضية (يورو 2020) التي أقيمت منتصف العام المنقضي.
-أحرز مشجعو المنتخبين الدنماركي والفنلندي جائزة أفضل تشجيع كرة قدم في العالم.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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