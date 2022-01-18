الامارات | تعرف إلى نتائج جوائز "ذا بست 2022"..خسارة محمد صلاح وميسي

شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف إلى نتائج جوائز "ذا بست 2022"..خسارة محمد صلاح وميسي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 17 يناير 2022



دبي-الامارات اليوم.

أعلن الاتحاد الدولي بكرة القدم "فيفا" اليوم الاثنين عن جوائز الافضل في العالم خلال حفل افتراضي اقيم في مقره بمدينة زيوريخ السويسرية دون حضور المتنافسين على الجوائز المختلفة أو الضيوف بسبب أزمة تفشي الإصابات بفيروس "كورونا" المستجد.

-فاز البولندي روبرت ليفاندوفيسكي بجائزة افضل لاعب في العالم للعام الثاني على التوالي متفوقا على المصري محمد صلاح والارجنتيني ليونيل ميسي.

-أحرزت الإسبانية أليكسيا بوتياس لاعبة فريق برشلونة والمنتخب الإسباني جائزة أفضل لاعبة في العالم.

-أحرز الألماني توماس توخيل المدير الفني لفريق تشيلسي الإنجليزي جائزة أفضل مدرب في العالم.

-أحرزت الإنجليزية إيما هايس مدربة فريق تشيلسي الإنجليزي جائزة أفضل مدرب كرة قدم نسائية في العالم.

-أحرز المنتخب الدنماركي لكرة القدم والطاقم الطبي جائزة اللعب النظيف (الروح الرياضية)، لحرص اللاعبين والطاقم التدريبي على حماية اللاعب كريستيان إريكسن نجم الفريق وإسعافه بعد تعرضه لأزمة صحية حادة وسقوطه مغشيا عليه خلال مباراة الفريق أمام المنتخب الفنلندي في بطولة كأس الأمم الأوروبية الماضية (يورو 2020) التي أقيمت منتصف العام المنقضي.

-أحرز مشجعو المنتخبين الدنماركي والفنلندي جائزة أفضل تشجيع كرة قدم في العالم.

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