شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يؤجل عروض الشتاء بسبب الحلم الأفريقي ومونديال الأندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفض مسئولو النادي الأهلي البت فى عروض الشتاء التى تلقاها أكثر من لاعب الفترة الماضية من أندية خليجية وأوروبية، وقرر مسئولو القلعة الحمراء تأجيل حسم هذه العروض إلى ميركاتو الصيف المقبل.

وارتبط اسم أكثر من لاعب فى الأهلي، خلال الفترة الماضية، بعروض من الخارج، وفى مقدمتهم على معلول وحسين الشحات وديانج وبدر بانون.

ويرغب الأهلي فى الحفاظ على القوام الأساسي للفريق من أجل مواجهة التحديات المقبلة، وفى مقدمتها بطولة دوري أبطال أفريقيا التى سيبدأ منافسات دور المجموعات فيها خلال فبراير المقبل، بجانب كأس العالم للأندية بالإمارات الشهر المقبل، فضلاً عن الدورى وكأس مصر.

من ناحية أخرى، هدد الجهاز الفنى للنادى الأهلى، بقيادة الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى، لاعبيه بتوقيع عقوبات مالية مغلظة على أى لاعب يثبت إصابته بفيروس كورونا خلال الفترة المقبلة، لاسيما بعد حالة التهاون التى لاحظها الجهاز الطبى باستهانة اللاعبين بالإجراءات الاحترازية التى وضعها لهم ما يضع العراقيل أمام المارد الأحمر قبل انطلاق منافسات كأس العالم للأندية المقرر لها فبراير المقبل بعد هوجة الإصابات التى ضربت صفوف الفريق وخطفت أبرز نجومه.