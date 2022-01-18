شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يؤجل البت فى عروض رحيل بانون للصيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجل مسئولو النادي الأهلي البت فى العروض الخليجية المقدمة لشراء المغربي بدر بانون مدافع الفريق الأحمر إلى نهاية الموسم الحالي فى فترة الانتقالات الصيفية، فى ظل حاجة الجهاز الفني لجهود المدافع المغربي خلال الفترة القادمة، خاصة فى مباريات دوري أبطال أفريقيا والدورى المصرى، باعتباره من أهم العناصر في الخط الخلفي للأهلي.

ويهتم أكثر من نادٍ خليجي بضم بدر بانون في فترة الانتقالات الشتوية يناير الجاري، أبرزها العين الإماراتى، ولكن إدارة النادي رفضت مناقشة العروض فى الوقت الحالي، ووعدت اللاعب بتأجيل البت فى أى من العروض المقدمة لشرائه إلى الصيف المقبل، وهو ما تقبله اللاعب الذى تلقى عرضا مغريا للرحيل عن الأهلي إلى الخليج.

ويترقب مسئولو النادي الأهلي عودة بدر بانون من الكاميرون من أجل الخضوع لفحوصات طبية شاملة والاطمئنان على حالته الصحية بعدما تسببت مضاعفات فيروس كورونا في استبعاده من المشاركة رفقة منتخب المغرب في كأس أمم إفريقيا الحالية، وكذلك تسببت في حرمانه من المشاركة في كأس العالم للأندية رفقة الأهلي بسبب حاجته للراحة من 4 إلى 6 أسابيع.