 الجزائر تحتج رسمياً على تعيين الحكم بوندو لإدارة مباراتها أمام كوت ديفوار



احتجت الجزائر رسمياً على تعيين الحكم البوتسواني جوشوا بوندو لإدارة مباراتها أمام كوت ديفوار ضمن كأس أمم إفريقيا.



وتحتاج الجزائر للفوز على كوت ديفوار لتحافظ على حظوظها في التأهل إلى ثمن كأس أمم إفريقيا للحفاظ على لقبها.



وأفادت مصادر قنواتنا عن وجود احتمال لنقل ملعب المواجهة بين الخضر وكوت ديفوار من ملعب جابوما بدوالا إلى ملعب أحادجو بسبب سوء أرضية ملعب جابوما.



وسيتم الفصل في القرار غداً بين اللجنة المنظمة والكاف.



وتملك الجزائر نقطة وحيدة في المركز الأخير ضمن مجموعتها الخامسة بفارق ثلاث نقاط عن كوت ديفوار المتصدرة.

