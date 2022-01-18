شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يودع 12 مليون جنيه مستحقات متأخرة في حساب أشرف بن شرقي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أودع نادي الزمالك 12 مليون جنيه صباح أمس الإثنين، في الحساب البنكي للاعب المغربي الدولي أشرف بن شرقي، نجم الفريق الأول لكرة بالقلعة البيضاء، قيمة مستحقاته المتأخرة طيلة الفترة الفترة الماضية.

ونجحت إدارة نادي الزمالك، في حل أزمة مستحقات أشرف بن شرقي في اليوم الأخير من المهلة القانونية الخاصة بالسداد، قبل فسخ التعاقد ليحافظ بذلك على أحد نجوم الفريق الأول.

ويتواجد أشرف بن شرقي مع منتخب المغرب المشارك في بطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة حالياً في المغرب والتي تستمر حتى السادس من فبراير المقبل، فيما وعدت إدارة نادي الزمالك لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بصرف جزء من مستحقاتهم المالية المتأخرة خلال شهر يناير الجاري، وذلك بعد انتعاش خزينة النادي بفلوس بيع مصطفى فتحي للتعاون السعودي والمقدر بمليون دولار.

وطلب لاعبو الزمالك من إدارة النادي صرف مستحقاتهم المتأخرة ومكافأة فوز الفريق بالدوري الموسم الماضي، وبالفعل استجابت إدارة النادي لطلبات اللاعبين ووعدتهم بصرف جزء من المستحقات خلال الشهر الجاري.

من ناحية أخرى أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون عن قائمة مباراة فاركو المقرر لها اليوم الثلاثاء بكأس الرابطة.

وجاءت قائمة الفريق كالتالي: حراسة المرمى: محمد عواد - السيد عطية خط الدفاع: محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد - محمد حمدي - عبدالله جمعة - أحمد زكي - محمد عبد الشافي خط الوسط: محمد أشرف"روقا" - حمدي علاء - محمد حسام بيسو - يوسف إبراهيم"أوباما" - إسلام جابر- محمد أوناجم- سيف جعفر - ماجد هاني - سيد محمد عبدالله - رزاق سيسيه خط الهجوم: يوسف أسامة - حسام أشرف.