شكرا لقرائتكم خبر عن شبانة: أشرف بن شرقى يرفض عرضا بـ"مليون دولار" سنويا من بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الإعلامي محمد شبانة، مقدم برنامج "بوكس تو بوكس" على فضائية etc، أن نادي بيراميدز دخل في خط المفاوضات مع المغربي أشرف بن شرقي، لاعب فريق الزمالك، للحصول على خدماته في الموسم المقبل في صفقة انتقال حر.

وقال شبانة، إن نادي بيراميدز عرض على اللاعب الحصول على مبلغ مليون دولار في الموسم الواحد، وهو ما قوبل بالرفض من جانب اللاعب والذي طلب زيادة العرض إلى مليوني دولار في الموسم.

وينتهي عقد بن شرقي مع الزمالك بنهاية الموسم الجاري، ولم يجدد تعاقده مع الفريق حتى الآن.

ويخطط مسئولو نادى الزمالك لجلسة الحسم مع المغربى أشرف بن شرقي من أجل الوقوف على ملف التجديد، عقب انتهاء مشاركته مع منتخب بلاده المغربى فى بطولة كأس الأمم الأفريقية بالكاميرون، خاصة فى ظل فتح خط مفاوضات معه من جانب القلعة الحمراء.