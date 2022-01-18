شكرا لقرائتكم خبر عن تقاليد الكبار.. هل يكرر منتخب مصر إنجاز 86 ويفوز بأمم أفريقيا بعد خسارة الجولة الأولى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب عشاق الكرة العربية والأفريقية مواجهات الجولة الثالثة والأخيرة ببطولة كأس أمم أفريقيا 2021، لحسم المنتخبات المتأهلة إلى دور الـ16 فى المسابقة القارية التى تحضنها الكاميرون حتى 6 فبراير المقبل.

والمؤكد أن خسارة المنتخب الوطني لأول مباراة في أمم إفريقيا أمام نيجيريا، لا تعني خسارة اللقب، هكذا تفكر المنتخبات الكبيرة، وتلك هي تقاليد كرة القدم عند الكبار، الخسائر دائما دافع لتقديم أفضل صورة.

منتخب مصر نفسه خسر أول مباراة في نسخة بطولة الأمم الإفريقية التي احتضنها في نسخة 1986 أمام المنتخب السنغالي، لكنه نجح في التتويج باللقب القاري في نهاية البطولة بالفوز على المنتخب الكاميروني.

وأمثلة العودة من البدايات المتعثرة كثيرة، منها المنتخب البرازيلي، الذي خسر مباراته الافتتاحية في كوبا أمريكا عام 2007 أمام الضيف المكسيكي بهدفين نظيفين، لكنه توج باللقب في النهاية على حساب الأرجنتين.

وكذلك منتخب إيطاليا في مونديال 1982، بعد التأهل للدور الثاني دون تحقيق أي انتصار، لكنها نجحت في حصد كأس العالم، في مفارقة لن تسقط من ذاكرة الجماهير.

ولعل أقرب وأعظم الأمثلة على ذلك هو المنتخب الإسباني، الذي سقط في أول مباراة في كأس العالم نسخة 2010 أمام سويسرا بهدف دون رد، قبل أن يعود ويتوج باللقب الوحيد في تاريخه بالمونديال على حساب المنتخب الهولندي في النهائي.

ويمتلك منتخب مصر تاريخا عريقا في القارة الأفريقية، فهل يكرر سيناريو 1986، وقد تكون هزيمته أمام نسور نيجيريا، ما هي إلا خطوة جديدة على طريق صناعة بطل في نسخة الكاميرون.. فهل مصر قادرة على استعادة المجد القاري؟

ويتأهل إلى دور الـ16 مباشرة الفريقان أصحاب أول مركزين فى المجموعات الست، بالإضافة إلى أفضل 4 منتخبات احتلت المركز الثالث فى كل المجموعات لإكمال منتخبات ثمن النهائي.

ويحتل منتخب نيجيريا صدارة المجموعة الرابعة بـ6 نقاط، ثم منتخب مصر فى المركز الثاني بـ3 نقاط، ثم غينيا بيساو والسودان بنقطة لكل منهما.

الفوز على السودان يمنح منتخب مصر تذكرة التأهل المباشر لدور الـ16، بصرف النظر عن نتيجة مباراة نيجيريا وغينيا بيساو، وفى تلك الحالة يعبر الفراعنة برصيد 6 نقاط، خلف نيجيريا لتفوق النسور فى المواجهة المباشرة، حتى فى حال خسارتها أمام غينيا.

التعادل مع السودان يرفع رصيد مصر إلى 4 نقاط، ويتجمد رصيد صقور الجديان عند نقطتين، ومعها يتأهل الفراعنة مباشرة بصرف النظر عن نتيجة نيجيريا وغينيا بيساو، لتفوق الفراعنة على المنتخب الغينى بالمواجهات المباشرة حال ارتفاع رصيد الأخير إلى 4 نقاط بالفوز على النسور الخضر.