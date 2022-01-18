شكرا لقرائتكم خبر عن الأمريكي ويل فويجت مدرب سلة الزمالك الجديد يصل القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل القاهرة مساء الإثنين الأمريكي ويل فويجت، المدير الفني الجديد لفريق السلة بنادي الزمالك، لتولي المسئولية رسميًّا خلال الفترة المقبلة، وكان في استقباله باسم زيادة، مسؤول العلاقات العامة بنادي الزمالك، في مطار القاهرة.

ويستعد الفريق الأول لكرة السلة بنادي الزمالك للمشاركة في كأس العالم للأندية التي ستقام في القاهرة 11 فبراير المقبل.

وأسفرت قرعة كأس العالم لأندية السلة عن مواجهة الزمالك لفريق سان بابلو بورجوس الإسباني بطل أوروبا في الدور نصف النهائي.

ويشارك الزمالك في مونديال الأندية لكرة السلة المقرر إقامته في مصر بصفته بطلا لبطولة إفريقيا التي أقيمت في رواندا.

ويشارك في البطولة 4 أندية أبطال القارات، من أوروبا وأمريكا الشمالية والجنوبية، وكذلك أفريقيا، هي: الزمالك، وبورجوس الإسباني ممثل أوروبا فلامنجو البرازيلي ممثل أمريكا الجنوبية وليكلاند ماجيك الأمريكي ممثل أمريكا الشمالية.