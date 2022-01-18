شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يتدرب اليوم بدون راحة استعدادا للبنك الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدأ الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، استعداداته عصر اليوم الثلاثاء لملاقاة البنك الأهلى فى ثالث جولات كأس رابطة الأندية المحترفة فى نسختها الأولى.

ورفض الجهاز الفنى للفريق، بقيادة الأرجنتينى خوان براون، منح لاعبيه راحة سلبية عقب التعادل مع الأهلى بهدف لكل منهما فى المباراة التى أقيمت على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

وكان الإسماعيلى قد أضاع فوزا سهلا في الثوانى الأخيرة من عمر المباراة وسط ضياع فرص خلال شوطي اللقاء، فضلًا عن احتساب ركلة جزاء كانت مثار جدل كبير في الوسط الرياضى.

ويحتل الدراويش صدارة المجموعة الثانية برصيد 4 نقاط متساويا مع الجونة بعد انتهاء ثانى جولات الكأس.

ويستضيف الإسماعيلى، فريق البنك الأهلى عصر الجمعة المقبل فى الجولة الثالثة من عمر مسابقة كأس الرابطة، وذلك على ملعبه بالإسماعيلية.