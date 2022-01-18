شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 18 / 1/ 2022 بكأس الرابطة والقنوات الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء الموافق 18 / 1 / 2022 بكأس رابطة الأندية المحترفة بإقامة ثلاثة لقاءات تجمع إنبى مع غزل المحلة على بتروسبورت والطلائع مع سيراميكا باستاد جهاز الرياضة، ومباراة فاركو والزمالك باستاد الإسكندرية بالجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة للمسابقة الوليدة بالكرة المصرية.

موعد مباراة فاركو والزمالك

تقام مباراة فاركو والزمالك في الثانية والنصف ظهر اليوم الثلاثاء باستاد الإسكندرية،وكان الزمالك قد تعادل سلبياً مع انبى في مباراته الأولى بالبطولة، فيما خسر فاركو من سيراميكا بأربعة أهداف مقابل هدفين في نفس الجولة.

ويشارك في البطولة 18 ناديًا، تم تقسيمها إلى ثلاث مجموعات على أن تضم كل مجموعة 6 ‏فرق، يتأهل منها بطل كل مجموعة إلى دور نصف النهائي، بالإضافة إلى أفضل فريق يحتل المركز الثاني في المجموعات الثلاث.‏

وسيقام الدوران نصف النهائي والنهائي فى الفترة من 1 إلى 14 يونيو المقبل خلال فترة توقف ‏الدوري بسبب الأجندة الدولية، وتشهد المباريات حضورًا جماهيريًّا بنفس العدد المسموح به في بطولة الدوري الممتاز، وتقام مباريات ‏البطولة بتقنية الفار.‏

وأوقعت قرعة كأس رابطة الأندية الزمالك في المجموعة الثالثة والتي تضم لجواره كل من فاركو، إنبي، غزل المحلة، سيراميكا، طلائع الجيش

موعد مباراة إنبى وغزل المحلة

تقام مباراة إنبى وغزل المحلة في الخامسة مساء اليوم الثلاثاء باستاد بتروسبورت في مواجهة قوية للفريقين يدخلها الفريق البترولى بعد التعادل السلبى مع الزمالك بالجولة الأخيرة للمسابقة فيما تعادل غزل المحلة مع الطلائع بهدف لكل فريق في نفس الجولة.

ويتطلع حلمى طولان المدير الفني لإنبى لتحقيق الفوز على غزل المحلة اليوم لتقديم مباريات قوية في كأس الرابطة قبل عودة مسابقة الدوري ، ويغيب عن الفريق البترولى في مباراة اليوم كل من الحارس محمود جاد والمهاجم مروان داوود لتواجدهم في صفوف منتخب مصر بالكاميرون.

في المقابل يبحث عبد الحميد بسيونى المدير الفني لغزل المحلة عن فوزه الأول مع فريقه الجديد الذى تولى مسئوليته الفنية خلفاً لمحمد عودة الذى رحل لتدريب المقاولون العرب بعدما اجتمع باللاعبين وأشاد خلال الاجتماع بإمكانياتهم كلاعبين كبار قادرين على المنافسة على البطولات، كما أعرب لهم عن سعادته بقيادة فريق غزل المحلة العريق مشدداً على أهمية مباريات كأس الرابطة لتجهيز الفريق لعودة الدوري.

موعد مباراة الطلائع وسيراميكا

تقام مباراة الطلائع وسيراميكا في تمام الخامسة مساء اليوم الثلاثاء على ستاد جهاز الرياضة يدخلها الطلائع بعد التعادل مع غزل المحلة بهدف لكل فريق في الجولة الأخيرة للمسابقة فيما فاز سيراميكا على فاركو بأربعة أهداف مقابل هدفين في نفس الجولة.

ويسعى طارق العشرى المدير الفني لطلائع الجيش لإستغلال مباريات كأس الرابطة للوقوف على مستوى جميع اللاعبين وزيادة الانسجام بينهم ووضع خطط وأسلوب العمل في المرحلة القادمة التي ستشهد المزيد من التدريبات الجماعية القوية ومنح الفرصة لجميع اللاعبين كي يقدموا كل ما عندهم من جهد سواء في التدريبات أو في المباريات قبل عودة مباريات الدوري

القنوات الناقلة لمباريات كأس رابطة الأندية المحترفة

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباريات اليوم الثلاثاء من كأس رابطة الأندية المحترفة مع وجود استوديو تحليلى قبل إنطلاق اللقاءات بوجود كوكبة من نجوم الكرة المصرية.