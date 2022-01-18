شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار نادى الزمالك يوم الاثنين 17 / 1 / 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت نادى الزمالك يوم الإثنين 17 / 1 / 2022 العديد من الأخبار المهمة، على رأسها إعلان قائمة الفريق التي ستخوض مباراة فاركو اليوم ضمن مباريات كأس الرابطة.

الزمالك يرفض التفريط في نجومه بعد رحيل مصطفى فتحي

رفضت إدارة نادي الزمالك فكرة رحيل أي لاعب من الفريق الأول لكرة القدم خلال يناير الجاري، عقب رحيل مصطفى فتحي إلى التعاون السعودي.

ورفضت إدارة النادي مناقشة العروض التي وصلت إلى اللاعبين مؤخرا ورفعت شعار ممنوع الرحيل حتي نهاية الموسم للحصول على بطولة إفريقيا، وكذلك لحين حل أزمة القيد، فيما وعدت إدارة نادي الزمالك لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بصرف جزء من مستحقاتهم المالية المتأخرة خلال شهر يناير الجاري، وذلك بعد انتعاش خزينة النادي بفلوس بيع مصطفى فتحي للتعاون السعودي والمقدر بمليون دولار.

الأهلى يفوز على الزمالك 85/86 فى قمة السلة

تغلب فريق سلة على الأهلى على نظيره الزمالك بنتيجة 83/86 فى المباراة التى جمعت الفريقين، مساء اليوم الإثنين، فى الجولة الحادية عشرة من بطولة دورى السوبر التى تقام بصالة عبد الرحمن فوزى بميت عقبة.

وانتهت الفترة الأولى بتقدم الأهلى 20/15، لكن لاعبى الزمالك استطاعوا التقدم حتى نهاية الفترة الثانية والتى انتهت بتقدم الأبيض 33/30.

محمد الحنفى حكمًا لمباراة الزمالك وفاركو غدًا فى كأس الرابطة

اختارت لجنة الحكام باتحاد الكرة، الحكم محمد الحنفى لإدارة مباراة الزمالك وفاركو غدًا الثلاثاء فى كأس الرابطة، ويعاونه كل من أحمد نوفل ومصطفى عطية مساعدين، ومحمود دسوقى حكم رابع، ووائل فرحان حكم فيديو ومحمد عبد العزيز حكم مساعد فيديو.

الزمالك يصرف جزءا من مستحقات اللاعبين خلال يناير الجاري

وعدت إدارة نادي الزمالك لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بصرف جزء من مستحقاتهم المالية المتأخرة خلال شهر يناير الجاري، وذلك بعد انتعاش خزينة النادي بمقابل بيع مصطفى فتحي للتعاون السعودي والمقدر بمليون دولار.

وطلب لاعبو الزمالك من إدارة النادي صرف مستحقاتهم المتأخرة ومكافأة فوز الفريق بالدوري الموسم الماضي، وبالفعل استجابت إدارة النادي لطلبات اللاعبين ووعدتهم بصرف جزء من المستحقات خلال الشهر الجاري.

أحمد فتوح يواصل الغياب عن منتخب مصر أمام السودان بسبب السمانة

يواصل أحمد فتوح، لاعب منتخب مصر ونادى الزمالك، الغياب عن صفوف الفراعنة فى المباراة القادمة أمام السودان الأربعاء المقبل، فى ثالث مواجهات دور المجموعات فى بطولة كأس الأمم الأفريقية بالكاميرون .

يأتى غياب فتوح فى ظل استمرار تأهيله فى المنتخب بعد إصابته بشد فى السمانة ، بجانب رفض الجهاز الفنى استعجال الدفع به حتى يصبح جاهز تماما لخوض مباراة دور الـ16 بالبطولة حال تأهل المنتخب لهذا الدور.

الزمالك يهزم البنك الأهلى 20/28 فى انطلاق المرحلة الثانية بدورى محترفى اليد

فاز فريق كرة اليد بنادى الزمالك على البنك الأهلى بنتيجة 20/28 فى إطار الجولة الأولى من المرحلة الثانية من دورى المحترفين للمنافسة على اللقب.

ويلتقى فريق الزمالك فى الجولة الثانية الخميس المقبل مع سموحة، حيث تقام أيضا فى نفس الجولة مواجهتين بين كل من طلائع الجيش مع البنك الأهلى وسبورتنج مع الأهلى .

9 لاعبين على قائمة انتظار حسم التجديد بالزمالك بعد رحيل مصطفى فتحى

تنتظر إدارة نادى الزمالك انتعاش الخزينة بمليون دولار نظير انتقال مصطفى فتحى لصفوف التعاون السعودى لمدة 3 سنوات مقبلة، بعدما تمسك اللاعب بخوض تجربة الاحتراف، وهو ما وافقت عليه الإدارة البيضاء.

إدارة الزمالك تنتظر المقابل المادى لاحتراف مصطفى محمد من أجل العمل على إنهاء عدد من الملفات المهمة، وفى مقدمتها ملف تجديد باقى عقود لاعبى الفريق الذين ستنتهى عقودهم بنهاية الموسم الجارى، ما يمنحهم الحق فى التوقيع لأى نادٍ خلال شهر يناير الجارى.

استبعاد مصطفى فتحى واستمرار غياب شيكابالا وحامد عن قائمة الزمالك أمام فاركو

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، قائمة مباراة فاركو المقرر لها غدا الثلاثاء بكأس الرابطة.