رئيس الإسماعيلي: أخطاء التحكيم جزء من كرة القدم.. ونظموا دوري للأهلي وأخر للغلابة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أكد يحيى الكومي، رئيس النادي الإسماعيلي، أن الأخطاء التحكيمية جزء من كرة القدم، ولذلك يجب تقبل الأمر بكل مشاكلها، لافتًا أن ناديه لم يهدد بالانسحاب خلال البيان الذي صدر بعد مواجهة الأهلي في كأس الرابطة.

وفرَّط الإسماعيلي في تقدمه بهدف على الأهلي، الذي فرض عليه التعادل (1-1) في الوقت القاتل ضمن منافسات الجولة الثانية بالمجموعة الثانية بكأس الرابطة اليوم الإثنين.

وقال الكومي في تصريحات عبر قناة أون تايم سبورتس 2:" أجمل ما في كرة القدم هي الإثارة ، والأخطاء التحكيمية جزء من هذه الإثارة، وأخطاء مثل ركلة الجزاء التي احتسبت للأهلي ونتقبل تلك الإثارة بكل مشاكلها".

وأضاف:" لم نقل أننا سننسحب من بطولة كأس الرابطة، لكن نطالب بالتحقيق في ما حدث في مباراتنا أمام الأهلي، البيان الذي صدر عن نادي الإسماعيلي ليس من أجل الانسحاب ولكن من أجل التحقيق في الأخطاء التحكيمية".

وتابع:" معلق مباراة الأهلي والإسماعيلي الذي لا أعرف اسمه كان يخطئ في أسماء اللاعبين وكان متحيزا بشكل كبير للأهلي، حتى في الاستديو التحليلي كان هناك 3 من الأهلي مقابل 1 فقط من الإسماعيلي، ولذلك الأهلي يفوز، الجمهور يحب ويكره، اذا دعنا ننظم دوري للأهلي يفوز بالبطولة، ونعمل دوري اخر للغلابة"

واستطرد:" اخترنا اللاعبين الجدد بعناية كاملة، وآفة الكرة المصرية في مركز رأس الحربة لذا ركزنا جهودنا في هذا الأمر".

وأكمل:" لن نستغني عن باهر المحمدي واي لاعب تم التجديد له لن نبيعه وقدمنا كل شيء لشكري نجيب من أجل البقاء لكنه تمسك بالرحيل".

واتم:"موقف الإسماعيلي الحالي لا يليق بالنادي وسيكون الأمر مختلف بعد العمل الذي قمنا به خلال الفترة الماضية".