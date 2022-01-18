عبد الفتاح: لا أريد الاستمرار في لجنة الحكام.. وركلة جزاء الأهلي صحيحة 100%

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:

أكد عصام عبد الفتاح رئيس لجنة الحكام في اتحاد الكرة المصري، عدم رغبته في البقاء بمنصبه خلال الفترة المقبلة، لافتًا إلى أنه سيتواجد لعدة أيام قبل إعلان قرار من جانب مجلس إدارة الجبلاية الجديد.

وأشار عبد الفتاح في تصريحات عبر قناة النهار، إلى أنه يحق لاتحاد الكرة اختيار اللجان التي يرغب في العمل معها، مؤكدًا أن رغبته الشخصية هي عدم البقاء في موقعه الحالي.

وقال عبد الفتاح: "بيان الإسماعيلي صعب جدًا، علينا أن نكون منطقيين، ركلة جزاء الأهلي خلال المباراة صحيحة بنسبة 100%".

وأكمل: "سأدفع عن التحكيم، وسأظل كذلك حتى أقوم بتسليم الأمانة التي أحملها".

وأردف: "لا يوجد تحكيم في العالم بدون أخطاء، أتمنى أن يأتي الجميع ويرى ما نقوم به على أرض الواقع، ولا نقوم بإصدار أحكام جزافية".

وأوضح: "متبقي لي في مهمتي أسبوع أو أكثر قليلًا، ومن حق مجلس إدارة اتحاد الكرة الجديد أن يختار من يقوم بالمهمة، أيًا كان من هو سواء كان خبير أجنبي أو محلي".

واختتم: "بكل أمانة، لا أريد الاستمرار في منصبي كرئيس للجنة الحكام، الجميع يضع أخطاءه على شماعة التحكيم المصري، رغم ما يقدمه الحكام من صورة رائعة في كأس أمم أفريقيا حاليًا".