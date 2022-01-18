ملف الخليج 365.. جوائز الأفضل في العالم.. وتعادل الأهلي أمام الإسماعيلي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:
زوار الخليج 365 نستعرض خلال السطور التالية أبرز أحداث يوم الإثنثن الموافق 17 يناير 2022.
ويرصد الخليج 365 في هذا التقرير ابرز أحداث الإثنين 17 يناير 2022.
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