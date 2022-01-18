ليفاندوفسكي أفضل لاعب وميندي أفضل حارس وتوخيل أفضل مدرب لعام 2021

فاز النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي بجائزة أفضل لاعبٍ في العالم عن عام 2021، والتي يقدمها الاتحاد الدولي لكرة القدم.



وتألق ليفاندوفسكي بصورةٍ لافتة بعدما قاد الفريق البافاري للاحتفاظ بلقب الدوري الألماني.



وتفوّق ليفاندوفسكي على محمد صلاح الذي حطم العديد من الأرقام القياسية في بداية هذا الموسم مع ليفربول الإنكليزي وكذلك على ليونيل ميسي نجم باريس سان جيرمان الحالي والمتوّج بلقب كوبا أميركا مع منتخب الأرجنتين.



وحافظ ليفاندوفسكي على الجائزة التي سبق وأن توّج بنسختها السابقة وسط منافسة شديدة من ميسي الفائز بجائزة الكرة الذهبية التي تقدمها فرانس فوتبول.



فيما توّج الألماني توماس توخيل مدرب تشيلسي بجائزة أفضل مدرب في عام 2021.



ونال توخيل الجائزة عقب فوزه مع تشيلسي بلقب دوري أبطال أوروبا متفوقاً على الإسباني غوارديولا مدرب مانشستر سيتي الإنكليزي ومدرب منتخب إيطاليا مانشيني.



إلى ذلك توّج السنغالي إدوار ميندي حارس تشيلسي الإنكليزي بجائزة أفضل حارس مرمى عن عام 2021.



ونال ميندي الجائزة بسبب مستواه المميز مع فريقه الإنكليزي الذي ساعده للفوز بدوري أبطال أوروبا.



وحسم ميندي الجائزة بعد منافسة مع الألماني مانويل نوير حارس بايرن ميونيخ والإيطالي دوناروما حارس باريس سان جيرمان الفرنسي



