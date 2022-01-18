موسيماني يحطم محمول صحفى سأله عن أسيست كهربا مع فريقه الجديد.. فيديو

الشارقة - اميمة ياسر - في واقعة غريبة، انفعل الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي على أحد الصحفيين، بعدما وجه له سؤال عن محمود عبد المنعم كهربا الذى يرحل عن النادي للدوري التركي على سبيل الإعارة.



ودفع موسيماني يد اللاعب التي تحمل الهاتف لحظة توثيق السؤال والإجابة عليه، ليقع الهاتف من يد الصحفي دون أن ينطق موسيماني بحرف واحد.



ودون موسيمانى المشهد الأخير فى رحلة لاعبه محمود عبد المنعم كهربا بالقلعة الحمراء بعدما وصلت العلاقة بين الطرفين لطريق مسدود، حيث وافق على إعارة اللاعب للدوري التركى فى فترة الانتقالات الشتوية الحالية، وكان خروج كهربا من حسابات موسيمانى يمثل لغزاً كبيراً، خاصة أن اللاعب كان أحد أهم مهاجمى الكرة المصرية قبل انتقاله للقلعة الحمراء، كما شهدت أول فتراته مع الأهلى تألقا واضحا، قبل أن يتم استبعاده بشكل دائم من قائمة المباريات بقرار من بيتسو موسيمانى المدير الفنى للفريق الأحمر.

وربط البعض بين استبعاد كهربا وتسريبه أخبار الفريق، ولكن حقيقة الأمر ليست كذلك، حيث إن المشكلة مع كهربا "فنية" من الدرجة الأولى، حيث يرى موسيمانى أن كهربا لا ينفذ تعليمات الجهاز الفنى وبالتحديد إهماله للجوانب الدفاعية وعدم الالتزام بالتعليمات الفنية التى يتم منحها له.