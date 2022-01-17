شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يفوز على الزمالك 85/86 فى قمة السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

تغلب فريق سلة على الأهلى على نظيره الزمالك بنتيجة 83/86 فى المباراة التى جمعت الفريقين، مساء اليوم الإثنين، فى الجولة الحادية عشرة من بطولة دورى السوبر التى تقام بصالة عبد الرحمن فوزى بميت عقبة.

وانتهت الفترة الأولى بتقدم الأهلى 20/15، لكن لاعبى الزمالك استطاعوا التقدم حتى نهاية الفترة الثانية والتى انتهت بتقدم الأبيض 33/30.

وفى الشوط الثانى واصل الزمالك تقدمه حتى استطاع الأهلى إدراك التعادل لتنتهى الفترة الثالثة 56/56.

وفى الفترة الرابعة تعادل الفريقان أيضا 73/73، وتم اللجوء إلى فترة إضافية لينتهى اللقاء بفوز الفريق الأحمر.

ويتولى ياسر عبد الوهاب قيادة الفريق في مباراة القمة، في ظل رحيل اليوناني فانجيليس انجيلو، والاتفاق مع الأمريكي ويليام فويت بدلا منه والمقرر وصوله مساء اليوم.

ويستعد الزمالك للمشاركة فى بطولة كأس العالم لنادية السلة المقرر إقامتها فبراير المقبل بمصر، والتى ستقام بصالة حسن مصطفى بأكتوبر.