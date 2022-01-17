شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الأهلى اليوم الإثنين 17 / 1 / 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الأهلى اليوم الإثنين 17 / 1 / 2022، العديد من الأحداث المهمة، منها تأكيد بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، أن تعادل فريقه مع الإسماعيلي بقوام مكون من عناصر شابة بمثابة تحقيق انتصار، موضحا أن الأهلي لا يمتلك الكثير من الخيارات للاعتماد عليها خلال مباريات كأس الرابطة، نظرًا لكثرة الغيابات.

الإسماعيلي يهدد بالانسحاب من كأس الرابطة بسبب الأخطاء التحكيمية

أصدر مجلس إدارة النادى الاسماعيلى بياناً رسمياً جاء فيه، "يؤكد مجلس إدارة النادي الإسماعيلى، برئاسة المهندس يحيى الكومي، تعاونه الصادق مع عناصر المنظومة الكروية ومن بينها الحكام دعمًا للاستقرار.. لكنه يرفض وبشكل قاطع ما ارتكبه حكم الساحة محمد الصباحي والطاقم المساعد له من أخطاء فجة فى مباراة الفريق أمام الأهلي، وأهمها احتساب ركلة جزاء مشكوك فى صحتها بشهادة خبراء التحكيم وأثرت بشكل مباشر في نتيجة المباراة، وحرمت الإسماعيلي من فوز مستحق.

أكد سامي قمصان، المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن الفريق حقق مكاسب عديدة رغم التعادل مع الإسماعيلي فى ثاني جولات بطولة كأس الرابطة، وأن المباراة كانت فرصة لتجربة الوجوه الشابة ومنحها خبرات أكبر. قمصان: حققنا مكاسب عديدة رغم التعادل مع الإسماعيلي

الأهلي: متابعة الناشئين من أهم أهدافنا فى كأس الرابطة

أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادى الأهلى، أن من أهداف فريقه فى بطولة كأس الرابطة متابعة الناشئين وإظهارهم، موجها التحية لقطاع الناشئين، سواء التشيكى مايكل بروكيتش المدير الفنى للقطاع أو خالد بيبو مدير القطاع، لاسيما أنهم حققوا بصمة واضحة وعلى أعلى مستوى مع الناشئين.

هشام صلاح مرشح لتدعيم الجبهة اليمنى بالأهلى.. تعرف عليه