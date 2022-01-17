سلة الأهلى تتمسك بـ "أسطورة +90" وتهزم الزمالك في الثانية الأخيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

حقق الأهلي فوزاً قاتلاً على الزمالك في عقر داره بثلاثية في الثانية الأخيرة في مباراة مثيرة في الجولة الـ 11 من دوري سوبرالسلة امتدت إلى الوقت الإضافي.

وأحبط إيهاب أمين ثم أحمد مهيب تألق محترف الزمالك الدومنيكاني إدجار سوزا الذي المباراة الأفضل له مع الزمالك منذ قدومه للفريق الأبيض بتعادل في الوقت الأصلي ثم الفوز في الوقت الإضافي

تقدم الأهلي في الفترة الأولى 22-15 ولكن الزمالك انتفض في الفترة الثانية وأنهاها لصالحه 33-30 قبل أن يسيطر التعادل 56-56 على أحداث الفترة الثالثة وهو ما استمر في الفنرة الرابعة التي انتهت بالتعادل 73-73 لتمتد المباراة إلى وقت إضافي حسمه الأهلي 86-85 لصالحه بسيناريو مجنون.

وغاب عن الأهلي عملاقه عمر طارق للإصابة وأحمد حمدي لظروف أسرية فيما غاب عن الزمالك نجمه عمر هشام.

وفي مباراة أخرى حقق الاتحاد السكندري فوزاً سهلاً على سبورتنج بنتيجة 83-65 ليشارك الأهلي برصيد 20 نقطة بفارق نقطة عن الجزيرة صاحب المركز الثاني الذي هزم مصر للتأمين ٧٢/٦٥ فيما استمر الزمالك في المركز السادس في الدوري الذي يضم 8 فرق.

ويتنافس الثماني فرق على لقب دوري السوبر، وتبدأ بمرحلة المجموعات وتقام هذه المرحلة بنظام الذهاب والإياب، حيث يخوض كل فريق 14 مباراة بواقع 7 مباريات ذهابا ومثلهم إيابا يتم بعدهم ترتيب الفرق على حساب نتائجهم من الأول للثامن لخوض دور الـ 8 .

ويلتقي الأول مع الثامن والثاني مع السابع والثالث مع السادس والرابع مع الخامس في دور الثمانية من دوري السوبر، الذي يقام بنظام البلاي أوفس. (Best of 5)، بحيث يتأهل الفريق الفائز بثلاث مباريات الى دور قبل النهائي من البطولة.

ويلتقي الفائز من الأول مع الثامن مع الفائز من الرابع والخامس في نصف نهائي دوري السوبر، على أن يلتقي الفائز من الثاني والسابع، مع الفائز من الثالث والسادس في المباراة الثانية لهذا الدور من البطولة ليقام النهائي أيضاً نهائي بنظام Best of 5.