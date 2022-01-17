حفل الأفضل.. مَن اختار صلاح في المركز الأول؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

اختار 63 ممن يحق لهم التصويت في جوائز "ذا بيست" لأفضل لاعب في العالم من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، محمد صلاح في المركز الأول الذي يحصل على 5 نقاط.

وأحرز البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونيخ الألماني جائزة أفضل لاعب في العالم وذلك في استفتاء الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) على جوائز "الأفضل" لعام 2021.

وجمع روبرت ليفاندوفسكي 48 نقطة في التصويت الذي تم على الجائزة موزعا على 4 فئات هم قادة ومدربي المنتخبات، والصحفيين، والمشجعين.

فيما جمع ميسي 44 نقطة احتل بها المركز الثاني، مقابل 39 نقطة لصلاح الذي جاء في المرتبة الثالثة.

واختار 17 قادة للمنتخبات، 29 من المدربين، إضافة إلى 17 من الإعلاميين، محمد صلاح في المركز الأول.

وأتت القائمة كاملة كما يلي:

قادة المنتخبات

1. قائد منتخب بروناي دار السلام بآسيا: أزوان علي رحمان.

2. قائد منتخب غانا: أندريه آيو.

3. قائد منتخب غويانا بأمريكا الجنوبية: ماثيو بريجز.

4. قائد منتخب الأردن: معتز ياسين.

5. قائد منتخب ليتوانيا: إرنيستاس سيتكوس.

6. قائد منتخب هولندا: فيرجيل فان دايك.

7. قائد منتخب فلسطين: عبد اللطيف البهداري.

8. قائد منتخب بيرو: باولو جيريرو.

9. قائد منتخب قطر: حسن الهيدوس.

10. قائد منتخب أسكتلندا: أندرو روبيرتسون.

11. قائد منتخب سويسرا: جرانيت تشاكا.

12. قائد منتخب سوريا: عمر السومة.

13. قائد منتخب توجو: دجيني داكونام.

14. قائد منتخب تونس: يوسف المساكني.

15. قائد منتخب الإمارات: إسماعيل مطر.

16. قائد منتخب اليمن: أحمد صادق الخمري.

17. قائد منتخب زيمبابوي: ناوليدج موسونا.

مدربو المنتخبات

18. المدير الفني لمنتخب مصر: كارلوس كيروش.

19. المدير الفني لمنتخب أنجولا: بيدرو جونسالفيس.

20. المدير الفني لمنتخب أنجويلا بأمريكا الشمالية: ستيرن جون.

21. المدير الفني لمنتخب أنتيجا وباربودا بأمريكا الشمالية: ليني هيولت.

22. المدير الفني لمنتخب باربادوس بأمريكا الشمالية: راسيل لاتابي.

23. المدير الفني لمنتخب بوتسوانا: ليتانج كجينجوينيان.

24. المدير الفني لمنتخب جيبوني: محمد ميرانه حسن.

25. المدير الفني لمنتخب دومينيكا بأمريكا الشمالية: راجيش لاتشو.

26. المدير الفني لمنتخب جزر فارو: هاكان اريكسون.

27. المدير الفني لمنتخب جامبيا: توم سينتفيت.

28. المدير الفني لمنتخب جرينادا بأمريكا الشمالية: ميشيل فيندلاي.

29. المدير الفني لمنتخب إندونيسيا: شن تاي يونج.

30. المدير الفني لمنتخب كازاخستان: تالجات بايسوفينوف.

31. المدير الفني لمنتخب لبنان: إيفان هاشيك.

32. المدير الفني لمنتخب ليسوتو: ليسلي نوتسي.

33. المدير الفني لمنتخب منجوليا بآسيا: سويتشي ماسو.

34. المدير الفني لمنتخب ناميبيا: بوبي ساماريا.

35. المدير الفني لمنتخب نيبال بآسيا: عبد الله المطيري.

36. المدير الفني لمنتخب فلسطين: مكرم دبوب.

37. المدير الفني لمنتخب بابوا غينيا الجديدة بأوقيانوسيا: ماركوس جوسماو.

38. المدير الفني لمنتخب الفلبين: ستيوارت هال.

39. المدير الفني لمنتخب بورتوريكو بأمريكا الشمالية: ديف ساراتشان.

40. المدير الفني لمنتخب سويسرا: مراد ياكين.

41. المدير الفني لمنتخب تنزانيا: كيم بولسين.

42. المدير الفني لمنتخب تايلاند: أليكساندر بولكينج.

43. المدير الفني لمنتخب تونس: منذر الكبير.

44. المدير الفني لمنتخب جزر تركس وكايكوس بأمريكا الشمالية: شافار توماس.

45. المدير الفني لمنتخب اليمن: أحمد علي قاسم الضراب.

46. المدير الفني لمنتخب باربادوس بأمريكا الشمالية: أنمار جودريدج بويس.

الإعلاميون

47. إعلامي مصر: وليد الحديدي.

48. إعلامي تشاد: صلاح الدين محمد صبور.

49. إعلامي جبل طارق: ستيفين إجناسيو.

50. إعلامي غينيا: ألفا مادي توريه.

51. إعلامي إسرائيل: يوري داجون.

52. إعلامي الأردن: تيسير العميري.

53. إعلامي الكويت: سطام السهلي.

54. إعلامي قرغيزستان: بكيت شكوراليف.

55. إعلامي ليبيا: هيثم العامري.

56. إعلامي مالطا: جيسموند موري.

57. إعلامي ناميبيا: هيرسون نتوسي كابانجا.

58. إعلامي فلسطين: مجدي قاسم.

59. إعلامي السعودية: سلطان المهوس.

60. إعلامي أسكتلندا: ستيفن هاليداي.

61. إعلامي جنوب السودان: جون كايانجا.

62. إعلامي تنزانيا: صالح علي صالح.

63. إعلامي الإمارات: عمران محمد.