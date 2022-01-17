صلاح ثالثا بترتيب جائزة أفضل لاعب في العالم

محمد اسماعيل - القاهرة - فاز البولندي روبرت ليفاندوفسكي نجم هجوم بايرن ميونخ بجائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2021، ضمن جوائز الأفضل "ذا بيست" المقدمة من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وتم الإعلان عن فوز مشجعي الفريقين بالجائزة اليوم الاثنين خلال حفل الفيفا ، والذي أقيم كحدث افتراضي في مقر الفيفا بمدينة زيوريخ السويسرية دون حضور المتنافسين على الجوائز المختلفة أو الضيوف بسبب أزمة تفشي الإصابات بفيروس "كورونا" المستجد.

وبهذا يحصد ليفاندوفسكي جائزة أفضل لاعب في العالم المقدمة في الفيفا للمرة الثانية على التوالي.

وفاز ليفاندوفسكي بالجائزة بعد منافسته مع محمد صلاح، نجم هجوم ليفربول، وليونيل ميسي، مهاجم باريس سان جيرمان حاليا وبرشلونة سابقا.

وجمع ليفاندوفسكي 48 نقطة في التصويت الذي تم على الجائزة موزعا على 4 فئات هم قادة ومدربي المنتخبات، والصحفيين، والمشجعين.

فيما جمع ميسي 44 نقطة احتل بها المركز الثاني، مقابل 39 نقطة لصلاح الذي جاء في المرتبة الثالثة.