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في غياب صلاح.. الإعلان عن تشكيل فيفا الأفضل في 2021

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" تشكيل فريق عام 2021 الذي ضم 11 لاعبا يرسمون طريقة (3-3-4) بعدما تم اختيارهم كأفضل 11 لاعب في العالم خلال العام الماضي في استفتاء الاتحادين الدوليين لكرة القدم (فيفا) وللاعبين المحترفين (فيفبرو)

التشكيل شهد غياب الدولي المصري محمد صلاح نجم الإنجليزي بالإضافة إلى السنغالي إدوارد ميندي حارس رغم فوزه بجائزة أفضل حارس مرمى في العالم.

وتواجد محمد صلاح ضمن أفضل ثلاثة لاعبين في العالم بجانب روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونيخ الذي حصد الجائزة للمرة الثانية على التوالي والأرجنتيني ليونيل نجم باريس سان جيرمان الفرنسي.

وتم الإعلان عن التشكيلة المثالية اليوم الاثنين خلال حفل الفيفا، والذي أقيم كحدث افتراضي في مقر الفيفا بمدينة زيوريخ السويسرية دون حضور المتنافسين على الجوائز المختلفة أو الضيوف بسبب أزمة تفشي الإصابات بفيروس "" المستجد.

وجاء تشكيل أفضل 11 لاعبا الذي أعلنه "فيفا" كالتالي:

في حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما.

الدفاع: ديفيد ألابا، روبن دياش، ليوناردو بونوتشي.

الوسط: جورجينو، نجولو كانتي، كيفن دي بروين.

وفي الهجوم: ، إيرلينج هالاند، روبيرت ليفاندوفسكي، ليونيل ميسي.

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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