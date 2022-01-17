توخيل يفوز بجائزة أفضل مدرب في العالم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أحرز الألماني توماس توخيل المدير الفني لفريق تشيلسي الإنجليزي جائزة أفضل مدرب في العالم وذلك في استفتاء الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) على جوائز "الأفضل" لعام 2021.

وتم الإعلان عن فوز توخيل بالجائزة اليوم الاثنين خلال حفل الفيفا ، والذي أقيم كحدث افتراضي في مقر الفيفا بمدينة زيوريخ السويسرية دون حضور المتنافسين على الجوائز المختلفة أو الضيوف بسبب أزمة تفشي الإصابات بفيروس "كورونا" المستجد.

وكان توخيل قاد تشيلسي لحصد لقب دوري أبطال أوروبا بعد الفوز على مانشستر سيتي في نهائي إنجليزي خالص، ويدين البلوز بالفضل في الفوز إلى كاي هافيرتز.

كما حقق المدير الفني الألماني لقب كأس السوبر الأوروبي بعد التغلب على فياريال الإسباني.