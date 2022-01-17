حارس منتخب السنغال يحصد جائزة الأفضل في العالم

محمد اسماعيل - القاهرة - فاز السنغالي إدوارد ميندي، حارس مرمى تشيلسي، بجائزة أفضل حارس مرمى في العالم ضمن جوائز الأفضل "ذا بيست" لعام 2021، المقدمة من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وتم الإعلان عن فوز ميندي بالجائزة اليوم الاثنين خلال حفل الفيفا، والذي أقيم كحدث افتراضي في مقر الفيفا بمدينة زيوريخ السويسرية دون حضور المتنافسين على الجوائز المختلفة أو الضيوف بسبب أزمة تفشي الإصابات بفيروس "كورونا" المستجد.

وتنافس ميندي على الجائزة مع الألماني المخضرم مانويل نوير حارس بايرن ميونخ، والإيطالي جيانلويجي دوناروما، حارس باريس سان جيرمان حاليا وميلان سابقا.