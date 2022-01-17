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لاميلا يفوز بجائزة بوشكاش لأفضل هدف (فيديو)

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محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ:

تُوج الأرجنتيني إيريك لاميلا بجائزة بوشكاش لأفضل هدف في العالم لعام 2021 في استفتاء الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

وتم الإعلان عن فوز لاميلا بالجائزة اليوم الاثنين خلال حفل الفيفا ، والذي أقيم كحدث افتراضي في مقر الفيفا بمدينة زيوريخ السويسرية دون حضور المتنافسين على الجوائز المختلفة أو الضيوف بسبب أزمة تفشي الإصابات بفيروس "" المستجد.

وأصبح لاميلا أول أرجنتيني يحرز هذه الجائزة على مدار تاريخها منذ تقديمها للمرة الأولى في 2001.

وتوج لاميلا بالجائزة عن هدفه لفريقه أرسنال في مرمى توتنهام بالدوري الإنجليزي في 14 مارس الماضي.

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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