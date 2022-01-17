رومارينيو يقاضي مروجي الإشاعات

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ​طالب المحترف البرازيلي بصفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد رومارينيو داسيلفا، الإدارة القانونية بالنادي برفع شكوى لدى الجهات المختصة ضد كل من ادعى إصابته بفيروس كورونا خلال اليومين الماضيين، وعمل على إشاعة وترويج ذلك.

وجاءت هذه الخطوة من اللاعب بعدما تحدث مع أحد المقربين من أصدقائه بجدة بأن تلك الإشاعات أثرت عليه وعلى أسرته كونه يقيم في مجمع سكني خاص، مبينا أن تداول مثل هذه الإشاعات سبب له ولعائلته حالة من الارتباك.

من جهة أخرى التحق الثلاثي زياد المولد وعبدالمحسن فلاتة وهارون كمارا بأحد الأندية الرياضية الخاصة بمدينة جدة بهدف رفع المعدل اللياقي وتقوية الجانب البدني.

ميدانيا عاود الفريق الأول أمس تدريباته استعدادا لمواجهة الفيصلي مساء الجمعة المقبل بالجولة الـ18 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وفي شأن آخر تعاقدت إدارة نادي الزمالك المصري مع لاعب الفريق الأول لكرة السلة بنادي الاتحاد عمر عبادة بشكل موقت للمشاركة مع الفريق المصري في كأس العالم لكرة السلة.