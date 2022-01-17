مجموعات صعبة للفرق السعودية بأبطال آسيا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أوقعت قرعة دور المجموعات لدوري أبطال آسيا التي سحبت أمس في العاصمة الماليزية كوالالمبور، حامل اللقب، فريق الهلال في المجموعة الأولى بجانب الريان القطري واستقلال دوشبنه الطاجيكي والفائز من الشارقة الإماراتي والزوراء العراقي في الدور التمهيدي.

وتمتلك السعودية 3 مقاعد مباشرة للعب بدور المجموعة (الهلال والفيصلي والشباب) ونصف مقعد (التعاون) سيخوض مباراة الملحلق.

ووفقا للقرعة، يلعب فريق الشباب في المجموعة الثانية التي ضمت إلى جانبه، الجزيرة الإماراتي ومومباي الهندي والقوة الجوية العراقي.

وأوقعت القرعة الممثل السعودي الثالث، فريق الفيصلي بمجموعة صعبة (الخامسة) التي ضمت أيضا السد القطري والوحدات الأردني والفائز بني ياس الإماراتي وناساف الأوزبكي في الدور التمهيدي.

أما التعاون صاحب نصف المقعد، فسيستضيف نظيره الجيش السوري، يوم 15 مارس المقبل على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة في مباراة الملحق المؤهل لدور المجموعات، وفي حال فوزه سينضم إلى فرق المجموعة الرابعة الصعبة التي تضم الدحيل القطري، وسيباهان الإيراني، وباختاكور الأوزبكي.

وضمت المجموعة الثالثة كلا من فولاد خوزستان وشباب الأهلي دبي الإماراتي وآهال التركماني والغرافة القطري.

قراءة في القرعة







التعاون يستضيف الجيش السوري في بريدة، وفي حال فوزه سينضم للمجموعة الرابعة



تنتظر الشباب رحلة إلى الهند بعد أن أوقعت القرعة فريق مومباي بمجموعته الثانية



الفيصلي يشارك للمرة الأولى في البطولة ضمن مجموعة هي الأقوى



فوز التعاون سيقوده للعب بمجموعة صعبة تضم الدحيل وسيباهان وباختاكور



ثلاثة مقاعد مباشرة للسعودية (الهلال والشباب والفيصلي) ونصف مقعد في الملحق (التعاون)



وزعت الفرق المشاركة على 5 مجموعات، في غرب القارة، ومثلها في الشرق (4 فرق بكل مجموعة)



مجموعات غرب آسيا

المجموعة الأولى:

الهلال السعودي

الريان القطري

الاستقلال الطاجيكي، الفائز من الشارقة والزوراء العراقي بالملحق

المجموعة الثانية:

الجزيرة الإماراتي

الشباب السعودي مومباي الهندي

القوة الجوية العراقي

المجموعة الثالثة:

فولاد خوزستان الإيراني

شباب الأهلي دبي الإماراتي

آهال التركمانستاني

الغرافة القطري

المجموعة الرابعة:

الدحيل القطري

سيباهان الإيراني

باختاكور الأوزبكي

الفائز من التعاون السعودي والجيش السوري

المجموعة الخامسة:

السد القطري

الفيصلي السعودي

الوحدات الأردني

الفائز من بني ياس الإماراتي وناساف الأوزبكي بالمحلق