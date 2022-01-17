هيرفي يعيد العويس وهتان والغنام للأخضر

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نجح لاعبا خط الوسط بفريقي الشباب والنصر، هتان باهبري وخالد الغنام في إقناع المدير الفني للمنتخب الأول لكرة القدم، الفرنسي هيرفي رينارد بضمهما إلى القائمة التي أعلنها أمس استعدادا لمواجهتي عمان واليابان ضمن الجولتين السابعة والثامنة بالتصفيات الآسيوية الحاسمة المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر.

ويستضيف الأخضر نظيره العماني يوم 27 يناير، على ملعب مرسول بارك، ثم يغادر إلى طوكيو لمواجهة اليابان مطلع الشهر المقبل.

واستعاد حارس المرمى محمد العويس مكانه بعد أن غاب عن الجولتين الماضيتين أمام أستراليا وفيتنام بسبب الإصابة التي تعرض لها في مباراة الصين التي جرت بملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة وانتهت بفوز الأخضر 3/ 2.

وأبعد استدعاء هيرفي 26 لاعبا للقائمة بدلا من 28 في الجولتين الماضيتين، عددا من اللاعبين، حيث يغيب حارس المرمى نواف العقيدي والمدافع عبدالله مادو وناصر الدوسري ومحمد الكويكبي وعلي الأسمري.

ويتصدر الأخضر مجموعته الثانية برصيد 16 نقطة من 6 مباريات، بفارق 4 نقاط عن المنتخب الياباني الوصيف.

قائمة الـ26 لاعبا

حراسة المرمى:







محمد العويس



فواز القرني



محمد الربيعي



زيد البواردي



الدفاع:





سلطان الغنام



زياد الصحفي



عبدالإله العمري



أحمد شراحيلي



علي البليهي



ياسر الشهراني



محمد البريك



سعود عبدالحميد



متعب الحربي



الوسط :





عبدالإله المالكي



علي الحسن



محمد كنو



هتان باهبري



سلمان الفرج



عبدالرحمن غريب



سالم الدوسري



عبدالرحمن العبود



سامي النجعي



خالد الغنام



الهجوم: