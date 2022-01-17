جارديم يمهل الهلال يومين لضم ديلغادو

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وكشفت لـ»مكة» مصادر في البرازيل نقلا عن أحد الإعلاميين البرازيليين الموثقين أن ممثلي الهلال أجروا اتصالات مكثفة بوكيل أعمال اللاعب بعد نهاية مواجهة الفريق الدورية الماضية أمام التعاون لحسم الصفقة التي طال انتظارها بالنسبة لنادي الهلال، حيث سبق وأن أبدى رغبته في ضم اللاعب منذ 2019 وقبل انتقاله من غوياس إلى فلامنجو البرازيليين. كما أبدى اللاعب رغبته في الاحتراف بالهلال بعقد يمتد إلى ثلاثة مواسم ونصف الموسم.
وكشفت صحيفة odia البرازيلية في وقت سابق الخطوات الرسمية التي اتخذتها إدارة الهلال لنيل خدمات اللاعب، مبينة أن العرض الأول المقدم للاعب رفض من جانب مسؤولي فلامنجو الذين يطمحون إلى مردود مالي أكبر مقابل التخلي عن الجناح الأيسر.
وبحسب الصحيفة فإن الهلال قدم 8 ملايين دولار لشراء عقد اللاعب.
ويرتبط ديلغادو مع فلامنجو بعقد حتى نهاية عام 2024.
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