شكرا لقرائتكم خبر جارديم يمهل الهلال يومين لضم ديلغادو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واصل المدير الفني لفريق الهلال، البرتغالي ليوناردو جارديم ضغطه على إدارة النادي لحسم صفقة انتقال لاعب فلامنجو البرازيلي ميشيل ديلغادو( 25 سنة) خلال فترة الميركاتو الشتوي الحالية، على أن يتم التعاقد قبل يوم غد، وذلك لإنهاء إجراءات الانتقال قبل مشاركة الفريق ببطولة كأس العالم للأندية، وإدخال اللاعب تدريبات الفريق لتحقيق الانسجام الفني المطلوب.

وكشفت لـ»مكة» مصادر في البرازيل نقلا عن أحد الإعلاميين البرازيليين الموثقين أن ممثلي الهلال أجروا اتصالات مكثفة بوكيل أعمال اللاعب بعد نهاية مواجهة الفريق الدورية الماضية أمام التعاون لحسم الصفقة التي طال انتظارها بالنسبة لنادي الهلال، حيث سبق وأن أبدى رغبته في ضم اللاعب منذ 2019 وقبل انتقاله من غوياس إلى فلامنجو البرازيليين. كما أبدى اللاعب رغبته في الاحتراف بالهلال بعقد يمتد إلى ثلاثة مواسم ونصف الموسم.

وكشفت صحيفة odia البرازيلية في وقت سابق الخطوات الرسمية التي اتخذتها إدارة الهلال لنيل خدمات اللاعب، مبينة أن العرض الأول المقدم للاعب رفض من جانب مسؤولي فلامنجو الذين يطمحون إلى مردود مالي أكبر مقابل التخلي عن الجناح الأيسر.

وبحسب الصحيفة فإن الهلال قدم 8 ملايين دولار لشراء عقد اللاعب.

ويرتبط ديلغادو مع فلامنجو بعقد حتى نهاية عام 2024.