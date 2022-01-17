كورونا يستقبل محترف النصر الجديد

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وأعلن النادي في بيان له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إصابة لاعبه، حيث كتب «في إطار الفحوصات الدورية التي يجريها الفريق الأول لكرة القدم قبل العودة للتدريبات، أظهرت النتائج إصابة اللاعب الأوروجوياني جوناثان رودريجيز بفيروس كورونا، فيما أكدت الفحوصات سلامة بقية أعضاء الفريق».
يذكر أن النصر تعاقد مع المهاجم جوناثان رودريجيز قبل 5 أيام بعد شراء عقده من كروز آزول المكسيكي، وذلك لسد فراغ المغربي عبدالرزاق حمدالله الذي استغنى عنه النادي قبل توقيع الأخير بصفوف فريق الاتحاد.
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