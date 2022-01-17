شكرا لقرائتكم خبر عن اللجنة السباعية تنهي أزمة الموظفين المفصولين بالمصري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهت اللجنة السباعية المكلفة بإدارة النادي المصري أزمة الموظفين المفصولين، وأعادتهم لممارسة عملهم مرة أخرى داخل النادي البورسعيدي.

واتفقت اللجنة السباعية المكلفة بإدارة النادي المصري مع الموظفين على تسوية النزاع وسحب الشكوى المقدمة ضد النادي بمديرية القوي العاملة ببورسعيد، بعد اتخاذ اللجنة قرار عودتهم إلى العمل بداية من شهر فبراير المقبل.

وكان 8 موظفين بالنادي المصري قد تقدموا برفع دعوى قضائية إلى وزارة القوى العاملة بالقاهرة في ديسمبر الماضي، بسبب الفصل التعسفي بعد تسريح 8 موظفين من المؤمن عليهم.

ويسعى مجلس الإدارة لتدعيم صفوف الفريق بصفقات مميزة من العيار الثقيل تكون قادرة على تطوير أداء الفريق للأفضل، وتسهم بشكل تدريجي فى استعادة النتائج الإيجابية، ووضع الفريق فى مكانته المعروفة بين أندية القمة.