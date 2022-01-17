شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يصرف جزءا من مستحقات اللاعبين خلال يناير الجاري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وعدت إدارة نادي الزمالك لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بصرف جزء من مستحقاتهم المالية المتأخرة خلال شهر يناير الجاري، وذلك بعد انتعاش خزينة النادي بمقابل بيع مصطفى فتحي للتعاون السعودي والمقدر بمليون دولار.

وطلب لاعبو الزمالك من إدارة النادي صرف مستحقاتهم المتأخرة ومكافأة فوز الفريق بالدوري الموسم الماضي، وبالفعل استجابت إدارة النادي لطلبات اللاعبين ووعدتهم بصرف جزء من المستحقات خلال الشهر الجاري.

من ناحية أخرى أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون عن قائمة مباراة فاركو المقرر لها غدا الثلاثاء بكأس الرابطة.

وجاءت قائمة الفريق كالتالي: حراسة المرمى: محمد عواد - السيد عطية خط الدفاع: محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد - محمد حمدي - عبدالله جمعة - أحمد زكي - محمد عبد الشافي خط الوسط: محمد أشرف"روقا" - حمدي علاء - محمد حسام بيسو - يوسف إبراهيم"أوباما" - إسلام جابر- محمد أوناجم- سيف جعفر - ماجد هاني - سيد محمد عبد الله - رزاق سيسيه خط الهجوم: يوسف أسامة - حسام أشرف.