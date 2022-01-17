شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة مصر والسودان فى أمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى منتخب مصر بقيادة كارلوس كيروش نظيره السودانى الأربعاء المقبل فى الجولة الثالثة والأخيرة فى الدور الأول ببطولة أمم أفريقيا المقامة حاليا فى الكاميرون.

موعد مباراة مصر والسودان فى أمم أفريقيا موعد مباراة مصر والسودان فى أمم أفريقيا موعد مباراة مصر والسودان فى التاسعة مساء الأربعاء المقبل باستاد أحمدو أهيدجو بالعاصمة الكاميرونية ياوندى.

سلبية مسحة الفراعنة قبل مواجهة السودان

أظهرت المسحة الطبية التي أجرتها بعثة منتخب مصر الأول لكرة القدم اليوم، استعدادا للقاء السودان الأربعاء المقبل، عن سلبية نتائجها لجميع أعضاء البعثة قبل مواجهة منتخب السودان في التاسعة مساء الأربعاء المقبل فى الجولة الثالثة للمجموعة الرابعة.

وخاض منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش تدريبات خفيفة صباح اليوم على أحد ملاعب التنس بفندق الإقامة بالعاصمة ياوندي الكاميرونية، فى إطار الاستعداد لمواجهة السودان.

كما أدى عدد من اللاعبين تدريبات بدنية بالملاعب الخاصة بفندق الإقامة، وتحديدا ممن لعبوا مباراة غينيا بيساو الأخيرة التى شهدت فوز الفراعنة بهدف محمد صلاح.

ويبحث الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش عن بديل لمحمود حمدي الونش الذي سيغيب بسبب الإصابة عن مباراة السودان المقرر لها التاسعة مساء الاربعاء في الجولة الثالثة للمجموعة الرابعة ببطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة بالكاميرون حتى 6 فبراير المقبل.

ودخل حمدي فتحي لاعب وسط المنتخب دائرة المرشحين للعب في مركز المساك مع محمد عبد المنعم و محمود علاء وأيمن اشرف وهو ما سيتم حسمه في تدريبات اليوم وغدا.

موعد مباراة مصر والسودان فى أمم أفريقيا

موعد مباراة مصر والسودان فى التاسعة مساء الأربعاء المقبل باستاد أحمدو أهيدجو بالعاصمة الكاميرونية ياوندى.