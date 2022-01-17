شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب يخوض مرانه الأول فى ياوندى استعدادا للسودان وغياب الونش.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدى المنتخب الوطني مرانه اليوم على ملعب التدريب الملحق باستاد أحمدو أهيدجو بالعاصمة الكاميرونية ياوندى استعدادا للقاء السودان الأربعاء المقبل فى ختام مباريات المجموعة الرابعة، وهو المران الأول فى ياوندى بعد وصول البعثة أمس والاكتفاء بتدريبات استشفائية.

شارك فى المران جميع اللاعبين، عدا محمود حمدي "الونش" الذى ينفذ برنامج جلسات علاج طبيعي، بينما واصل أحمد فتوح برنامجه التأهيلي فى أرض الملعب.