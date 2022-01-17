شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يهزم البنك الأهلى 20/28 فى انطلاق المرحلة الثانية بدورى محترفى اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز فريق كرة اليد بنادى الزمالك على البنك الأهلى بنتيجة 20/28 فى إطار الجولة الأولى من المرحلة الثانية من دورى المحترفين للمنافسة على اللقب.

ويلتقى فريق الزمالك فى الجولة الثانية الخميس المقبل مع سموحة، حيث تقام أيضا فى نفس الجولة مواجهتين بين كل من طلائع الجيش مع البنك الأهلى وسبورتنج مع الأهلى .

وحددت لجنة المسابقات باتحاد كرة اليد برئاسة سعيد عبد المنعم يوم 12فبراير المقبل موعدا لانطلاق منافسات كأس الاتحاد للسيدات.

يشارك فى كأس الاتحاد للسيدات فرق كلا من ، سموحة و أكاديمية القليوبي و هليوبوليس و 6 أكتوبر و اتحاد الشرطة و هليوليدو و مدينة نصر و الترسانة و الزهور و المعادى و منوف الرياضى .

وهذه الأندية أصحاب المركز الرابع و متى التاسع من المرحلة الأولى لدورى السيدات على صعيد المجموعتين الأولى و الثانية .